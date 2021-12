Peritos de empresa espanhola exaustos de cheirar presuntos ibéricos

Trabalho que é trabalho pode levar qualquer pessoa ao limite, mesmo que este seja apenas cheirar presuntos.

A equipa de peritos que avalia através do olfato os presuntos ibéricos da empresa espanhola Cinco Jotas disse que se sente exausta pela quantidade de trabalho que têm para analisar, avançou o The Wall Street Journal, esta segunda-feira.

De acordo com a notícia do jornal norte-americano, a Cinco Jotas é especializada em métodos tradicionais de produção de presunto ibérico e para ter um selo de qualidade tem de passar pelo perito no aroma do presunto, chamado calador em Espanha, para certificar o produto.

O trabalho do calador é simples: pica o presunto, cheira e verifica se a carne está à altura da fusão, procurando assim os aromas específicos aos quais o produto deve satisfazer dentro das expectativas da qualidade desta casa de presuntos centenária.

Pode parecer fácil, mas a quantidade de produtos a avaliar não é pouca para apenas um nariz. Segundo o jornal, um calador trabalha sozinho e cheira cerca de 200 presuntos por dia. No período das férias, chega a cheirar 800 presuntos por dia, juntamente com cinco avaliadores sazonais.

Para Manuel Vega Domínguez, que tem feito controlo de qualidade desde 1998, o seu trabalho está a colocá-lo "no limite da possibilidade humana", disse ao The Wall Street Journal. No entanto, Manuel não é capaz de deixar o trabalho para trás e se o dever o chamar, ele diz estar disposto a conseguir avaliar mais alguns presuntos.

"Vou encontrar uma forma de farejar o 801 ou talvez 802 seja possível", admitiu ao jornal.

A empresa espanhola já partilhou um vídeo a mostrar o processo de um calador na sua página do Facebook. Veja aqui como é o dia-a-dia de um dos empregos que foge à regra dos comuns.