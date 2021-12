Anselmo Borges: "Criámos uma civilização com muito ter e pouco ser. Autodestruímo-nos"

No Natal, celebra-se a ‘palavra definitiva’ de Deus, diz Anselmo Borges. Não deve ser um ‘festival’ mas espera que volte a ser a festa normal para o ano e lamenta que haja hoje quem já não conheça a sua origem. Com um novo livro sobre o futuro do mundo e da Igreja, acredita que a Humanidade nunca esteve tão ameaçada e precisa de tempo para pensar. A Igreja arrisca-se a perder as mulheres e tem de se renovar. E também a política exige uma ‘gigantesca atitude de santidade’.





Chegamos ao segundo Natal em pandemia. Como vai ser o seu e como gostava que a festa fosse vivida?

Vou viver o Natal com algum recolhimento. Pensar no aniversário de Jesus, no que representa para mim e para Humanidade. Isso para mim é o fundamental. O Natal na sua dimensão de alegria e celebração deve ter a ver com a ternura daquela criança. Os presentes não devem ser aquele festival de ostentação mas, como diz a própria palavra, devem ser uma expressão da nossa presença para os outros. Vou estar com uma família de quem sou muito amigo e celebrar com eles.

Voltamos a ver restrições e sobretudo receio na hora de juntar a família. A pandemia poderá mudar a tradição do Natal, acabar com as festas muito alargadas?

Apesar de tudo há mais abertura do que em relação ao Natal passado e tenho esperança que esta situação pandémica passe a endémica e que para o ano já possamos realizar o Natal dito normal. Precisamos de ter cuidado este ano, para que possamos ter razões fundas para celebrar o próximo Natal de 2022 como dantes. Tenho essa esperança.