Homem morre depois de ser baleado em festa de Natal familiar na Costa da Caparica

Um homem de 26 anos morreu, esta manhã de sábado, depois de ter sido baleado numa festa de Natal, na Costa da Caparica, em Almada. O suspeito do homicídio está em fuga, indicou uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa.

De acordo com a fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, o homem terá sido atingido a tiro no pescoço e num braço por um outro durante um convívio de Natal familiar, no bairro social Terras da Costa.

Não foi acionado qualquer meio de socorro e a vítima foi encaminhada por outros meios para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde acabou por morrer, detalhou a mesma fonte.

Após o crime, o autor dos disparos colocou-se em fuga, disse a fonte da GNR, ao indicar que a Polícia Judiciária está agora encarregada da investigação do caso.