Kate Middleton encanta britânicos ao tocar piano enquanto Tom Walker canta

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, encantou a população britânica na véspera de Natal ao tocar piano num evento produzido pelo canal de televisão ITV.

Kate tocou a música "For Those Who Can't Be Here", ditando o ritmo para a voz de Tom Walker. A duquesa partilhou o momento único nas redes sociais.

Note-se que Kate Middleton teve educação musical desde criança e durante o confinamento dedicou-se um pouco mais a este talento.

Veja aqui a atuação.