Mulheres proibidas de viajar sem companhia de homens no Afeganistão

Talibãs anunciaram que as mulheres têm de estar acompanhadas por um parente do sexo masculino para fazerem viagens de uma distância superior de 72 quilómetros.





As mulheres que queiram fazer uma viagem superior a 72 quilómetros no Afeganistão têm de o fazer acompanhadas por um parente do sexo masculino, anunciaram, este domingo, os talibãs.

"As mulheres que viajem mais de 45 milhas [cerca de 72 quilómetros] não podem deslocar-se se não forem acompanhadas por um parente próximo", disse o porta-voz do Ministério para a Promoção da Virtude e da Prevenção do Vício, Sadeq Akif Muhajir, em declarações à Agência France Presse (AFP), especificando que esse "parente próximo" deve ser um homem.

O “parente próximo” deverá ser um homem e, segundo um vídeo divulgado nas redes sociais pelo ministério, os motoristas foram aconselhados a aceitar apensas passageiras que tenham véu islâmico.

Recorde-se que os talibãs tomaram o poder em Cabul em agosto.