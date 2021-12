Arnold Schwarzenegger doa 25 casas pré-fabricadas a veteranos de guerra sem-abrigo

Arnold Schwarzenegger “celebrou o Natal mais cedo” ao visitar os 25 veteranos de guerra que graças a si passaram a ter uma casa. O também ex-governador da Califórnia doou 250 mil dólares, cerca de 220 mil euros, à Village for Vets, uma organização sem fins lucrativos que ajuda veteranos sem-abrigo através de doações, o que permitiu a compra de 25 casas pré-fabricadas.

“Hoje celebrei o Natal mais cedo. As 25 casas que comprei para veteranos sem-abrigo foram instaladas aqui em Los Angeles”, afirmou o ator, de 74 anos, na rede social Twitter.

“Foi fantástico passar um bocado com os nossos heróis e dar-lhes as boas-vindas nos seus novos lares”, acrescentou.

Cada casa pré-fabricada conta com eletricidade, aquecimento e ar condicionado. Segundo a Village dor Vets, “oferecerem um nível de vida superior ao dos acampamentos enquanto os veteranos encontram o seu caminho para encontrar estabilidade e uma casa permanente”.

Today, I celebrated Christmas early. The 25 homes I donated for homeless veterans were installed here in LA. It was fantastic to spend some time with our heroes and welcome them into their new homes. pic.twitter.com/2mHKfoZ65V