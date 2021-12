Operação Natal: 700 acidentes e cinco mortos

Desde as 00h00 de domingo até às 17h de hoje foram registados 58 acidentes que resultaram em duas vítimas mortais, uma num despiste no Barreiro e outra em Macedo de Cavaleiros, avançou a GNR. Destas ocorrências há ainda dois feridos graves e 20 ligeiros.

O número de acidentes registado nesta Operação Natal ultrapassa os 700 acidentes e regista já cinco mortos.

A GNR começou na quinta-feira a operação Natal, que termina às 00h00 deste domingo, com o objetivo de intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, através do esforço de patrulhamento, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança.