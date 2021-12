Sporting. Ugarte infetado com o novo coronavírus

O Sporting CP, revelou a imprensa desportiva, conta mais um caso positivo de covid-19 no seu plantel: desta vez, foi Manuel Ugarte a revelar estar infetado com o novo coronavírus, ficando indisponível para pisar o relvado nos próximos jogos do Sporting.

No domingo, após o Natal, os ‘leões’ foram alvo de testagem, e Ugarte foi o único membro da equipa a testar positivo, passando agora a cumprir um período de isolamento de 10 dias.

Em dezembro, e tendo já sido dados como recuperados, Coates, Paulinho e Ricardo Esgaio tinham já testado positivo à covid-19. Também Tiago Tomás testou positivo ao novo coronavírus neste mês.