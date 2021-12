"Feliz Natal para a minha menina que está no céu", partilha pai de Gabby Petito no Twitter

No dia anterior, o progenitor da rapartiga de 22 anos cujo cadáver foi encontrado no final de setembro já tivera partilhado "O Natal está quase aqui. Seja grato, atencioso e amoroso com todos e por todos".





"Feliz Natal para a minha menina que está no céu. Não te posso telefonar, não posso ouvir a tua voz e não te posso abraçar. Aquilo que posso fazer é dizer que te amamos e temos saudades tuas. Hoje é um dia difícil, mas vamos ultrapassar isto juntos", escreveu Joseph Petito, pai da jovem Gabby, que terá sido assassinada pelo companheiro, Brian Laundrie, no Twitter. A publicação, veiculada na sua conta oficial ontem, já obteve quase 9 mil 'gostos'.

No dia anterior, o progenitor da rapartiga de 22 anos cujo cadáver foi encontrado no final de setembro já tivera partilhado "O Natal está quase aqui. Seja grato, atencioso e amoroso com todos e por todos. Comemore a vida de quem não pode estar aqui. Eles gostariam de o ver sorrir". Tanto Joseph como os restantes familiares da YouTuber têm recorrido às redes sociais para alertar os utilizadores para a existência e os perigos da violência doméstica, nomeadamente, através da Fundação Gabby Petito, cujo lema é "O bem deve surgir desta tragédia, ela tocou o mundo".

Recorde-se que, no passado dia 21 de setembro, o FBI confirmou que o cadáver que havia encontrado no Parque Nacional de Wyoming, nos EUA, era o de Petito. A informação foi revelada após a confirmação do médico legista, que afirmou ainda que se trata de um homicídio, teoria que foi posteriormente confirmada. Já os restos mortais de Laundrie, de 23 anos, foram encontrados juntamente com o seu caderno e a mochila no passado dia 20 de outubro.