Caetano Veloso testa positivo à covid-19

O cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso, de 79 anos, está com covid-19. Quem confirmou a informação foi a sua mulher, a empresária Paula Lavigne, de 52 anos, que também testou positivo. Importa referir que o músico, com uma carreira de cinco décadas, já foi inoculado com três doses da vacina contra o novo coronavírus.

"Caetano não está sentindo nada. Zero. Eu só estou muito cansada. Só. Realmente, a gente tem que incentivar as pessoas a tomarem a vacina, porque ela funciona", explicou Paula Lavigne à CNN Brasil. A seu lado, o autor de sucessos como "O Leãozinho" ou "Sozinho" não poupou críticas ao Executivo brasileiro: "Estamos bem e atribuimos isso ao fato de estarmos vacinados. O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa", publicou no Instagram. "Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela ANVISA da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo", adiantou.

Caetano tomou a dose de reforço em outubro, no Rio de Janeiro, cidade onde mora.