Efemérides de 27 de dezembro

1703 Portugal e a Inglaterra assinaram há 218 anos o Tratado de Methuen, que abriu as fronteiras às mercadorias inglesas e deu entrada aos vinhos portugueses em Inglaterra, com abatimento dos direitos.

1900 Começou há 121 anos a reforma sanitária do médico Ricardo Jorge (1858-1939), com a publicação do regulamento da organização geral dos Serviços de Saúde Pública.

1924 O Governo da I República (o 39º pós-monárquico, de Álvaro de Castro) reconheceu há 97 anos a capacidade para "celebrar contratos colectivos de trabalho" a uniões, federações e associações de classes profissionais.

1927 A facção de José Estaline (1878-1953) prevaleceu há 94 anos no congresso dos sindicatos da URSS e Leon Trotsky (1879-1940, assassinado mais tarde no exílio do México por ordem de Estaline) foi expulso do Partido Comunista.

1945 O Banco Mundial e o FMI foram criados há 76 anos, no contexto dos acordos da Conferência de Bretton Woods, realizada em Julho de 1944.

1978 Espanha aprovou há 43 anos a sua Constituição Democrática, depois de 4 décadas de brutal ditadura franquista.

1984 Extinção, há 37 anos, da Companhia de Transportes Marítimos e da Companhia Nacional de Navegação.

2012 Portugal vendeu por 3.080 milhões de euros a empresa nacional de aeroportos ANA ao grupo francês Vinci, há 9 anos, por decisão do Governo de Passos Coelho (2011-15).

2016 O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou há 5 anos o decreto que converteu em definitivas as reduções nas subvenções públicas para o financiamento dos partidos políticos e para as campanhas eleitorais.

2017 Anna Muzychuk, ucraniana e bicampeã mundial de xadrez, recusou há 4 anos participar no Campeonato Mundial que a realizar na Arábia Saudita, por se recusar a vestir a ‘obrigatória’ abaya.

2020 Estabeleceu-se há 1 ano um histórico acordo do Brexit de Comércio e Cooperação entre a UE e o Reino Unido (que com este Governo não costuma cumprir os acordos) depois de anos de negociações.