União Europeia. Contas da casa representaram 26% das despesas em 2020

Os custos com habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis representaram mais de um quarto (25,7%) das despesas das famílias da União Europeia no ano passado. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat que diz que esse valor é superior ao de 2019, antes da pandemia.

Já as categorias de alimentação e bebidas não alcoólicas e do mobiliário e equipamentos domésticos também registaram crescimentos, representando 14,8% e 6% do total das despesas em 2020, respetivamente.

“Estes aumentos são consistentes com o bloqueio e as medidas de controlo da mobilidade relacionadas com a pandemia covid-19 nos Estados-membros da UE”, justifica o gabinete de estatística europeu. E acrescenta: “As restrições, aparentemente, também impactaram outros itens, com destaque para a restauração, transportes e recreação e cultura, com estas categorias a representar 6%, 11,6% e 7,8%, respetivamente, das despesas totais em 2020”.

E Portugal? Portugal está em linha com os restantes membros da União Europeia. No nosso país, os custos com habitação, água, eletricidade, gás representaram, no ano passado, 19,4% do total das despesas das famílias, seguindo-se alimentação e bebidas não alcoólicas (18,9%), restaurantes e hotéis (12,4%) e transportes (12%).

Os últimos três lugares são ocupados por bebidas alcoólicas e tabaco (3%), comunicações (2,1%) e educação (1,5%).