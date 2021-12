Nicole Kidman revela que sofreu de depressão enquanto gravava filme que lhe valeu um Óscar

Nicole Kidman revelou que sofreu de depressão e que sentia que “não estava no seu próprio corpo” ao dar vida a Virginia Wolf no drama ‘As Horas’, de 2002.

No filme, a atriz, na altura com 35 anos, interpretou a fase da vida em que a escritora lutava contra problemas do foro psicológico enquanto tentava escrever o sucesso ‘Mrs. Dalloway’. Wolf suicidou-se em 1941, 16 anos após a publicação do livro.

Em 2003, Nicole Kidman venceu o Óscar de Melhor Atriz,mas agora admite que “não pensou no perigo” que é aceitar tais papéis. “Eu não sei se alguma vez pensei no perigo. Acho que estava tão absorvida nela [em Virginia Wolf]”, contou ao programa ‘The Cultural Life’, da BBC Radio 4.

“Acho que eu própria estava num lugar que foi removido, deprimida, não no meu próprio corpo”, acrescentou.

A atriz não entrou em pormenores sobre a sua depressão mas sublinhou que a doença “ataca em diferentes momentos”. Sublinhe-se que o filme foi gravado pouco tempo após a finalização do divórcio de Nicole Kidman e Tom Cruise, que estiveram casados entre 1990 e 2001.