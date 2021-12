"Tem sido extraordinário". António Costa assinala primeiro aniversário desde início da vacinação contra a covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, assinalou, esta segunda-feira, o “momento histórico” da administração da primeira vacina contra a covid-19 em Portugal. Numa publicação, na rede social Twitter, destacou ainda que “o processo de vacinação tem sido extraordinário”.

“Faz hoje um ano que foi administrada a primeira vacina contra a covid-19 em Portugal. Recordo o olhar de esperança do Prof. António Sarmento, médico do Hospital de São João, o primeiro vacinado do nosso país, e as suas palavras de confiança e serenidade nesse momento histórico”, lê-se.

Costa sublinhou que “o processo de vacinação tem sido extraordinário, graças aos profissionais de saúde, à DGS [Direção-Geral da Saúde], à task-force e, principalmente, aos portugueses”.

“As vacinas salvam vidas e protegem-nos dos efeitos mais severos da doença. Continuemos esse caminho e vacinemo-nos pela saúde de todos”, frisou.