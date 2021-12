Italiano engana-se e dá cocaína à filha em vez de laxante

A menina de cinco anos, deu entrada na urgência em Bolonha, depois de ter sido intoxicada durante a ceia de Natal em Ravena, no nordeste do país, noticiou a agência italiana Ansa, adiantando logo que esta se encontra fora de perigo “depois do seu estado de saúde ter sido estabilizado”.

Foi o próprio pai que após ligar ao número de emergência, a levou para um posto de primeiros-socorros em Ravena, tendo esta sido depois encaminhada para os cuidados intensivos pediátricos do hospital Sant'Orsola.

Posto isso, os procuradores de Ravena do Ministério Público italiano abriram uma investigação quanto a “lesões graves por negligência”, já que, durante as buscas, foram encontrados vestígios de cocaína na casa.

Apesar de estar na posse da substância, os vizinhos, indicaram às autoridades não haver quaisquer sinais de problemas domésticos na família.

O pai confessou logo que, em vez de misturar os fármacos destinados à sua filha no copo de água, colocou cocaína “por engano”.