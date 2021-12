Gouveia e Melo já tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Armada

Numa cerimónia discreta e sem declarações, o agora almirante Henrique Gouveia e Melo tomou esta segunda-feira posse como o novo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). Quem não marcou presença foi o seu antecessor, António Mendes Calado.

A tomada de posse teve lugar no Palácio de Belém, ao início da tarde de hoje, sendo que nem Gouveia e Melo nem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quiseram falar aos jornalistas.

Recorde-se que o Conselho de Ministros aprovou, na passada quinta-feira, a nomeação do vice-almirante que, até setembro, coordenou a Task-Force de vacinação contra a covid-19. Henrique Gouveia e Melo vem substituir o almirante António Mendes Calado, que ocupava o cargo desde 2018. Em fevereiro deste ano, o ex-CEMA tinha sido reconduzido para um novo mandato, que duraria até 2023.

No mesmo dia, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que iria nomear "Chefe do Estado-Maior da Armada o senhor vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de almirante", agradecendo ainda a Mendes Calado o seu desempenho enquanto CEMA e revelando que o iria condecorar com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

Ainda na quinta-feira, Mendes Calado publicou um vídeo de despedida do cargo nas redes sociais, afirmando que deixava a Marinha "não por vontade própria" e que "até ao último momento" manteve a "mão firme no leme" pois é isso que "mares agitados" exigem.

Já na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que este "é o momento" para substituir o CEMA, uma vez que não "fazia sentido esperar leis orgânicas do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos".