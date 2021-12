Federação polaca reúne na quarta-feira para discutir futuro de Paulo Sousa

Continua o caldo entornado na suposta ida de Paulo Sousa para o comando técnico do Flamengo. O português causou desagrado na Polónia após se noticiar que teria entrado em acordo com o Flamengo para passar a comandar a equipa do Rio de Janeiro.

Jogadores, membros da federação e adeptos polacos criticaram em coro a ida de Sousa para o Brasil, e, através da conta oficial no Twitter da Federação Polaca de Futebol, a mesma anunciou que, no próximo dia 29 de dezembro, irá decorrer uma reunião extraordinária com o Conselho de Administração da Federação, convocada pelo presidente Cezary Kulesza. O objetivo? Discutir o futuro do técnico.

Recorde-se que a notícia da ida de Paulo Sousa para o Flamengo surgiu de surpresa, numa altura em que se falava sobre um eventual regresso de Jorge Jesus ao Mengão, onde esteve em 2019 e 2020.