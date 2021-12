Marítimo com seis casos ativos de covid-19

São já seis o número de casos positivos do novo coronavírus no plantel do Marítimo, adiantou o clube no seu site oficial.

"Edgar Costa, Stefano Beltrame, Diogo Mendes, Rúben Macedo, Fábio China e Pedro Pelágio testaram positivo à COVID-19 e não vão a jogo por estarem a cumprir isolamento. André Vidigal testou inconclusivo e, por isso, aguarda novo resultado nas próximas horas", lê-se.

Deste modo foram convocados para jogo contra o Vizela, agendado para este terça-feira às 19h00 no estádio do Marítimo, apenas 15 jogadores, os únicos disponíveis.

A nota lembra ainda que "a equipa Sub-23 foi, recentemente, atingida por um surto, que poderá levar, inclusivamente, ao adiamento do próximo jogo, e, por isso, passa a ser uma fonte não válida para reforçar a equipa para este encontro, num cenário que se agrava por também existirem casos ativos na equipa B".