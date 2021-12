Acidente de trabalho em Gaia provoca um morto

Causas do acidente ainda estão por apurar.





Um homem de 50 morreu, início da tarde desta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho na empresa de têxteis Cotesi, em Grijó, Gaia, avançou o Jornal de Notícias.

Segundo os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, o alerta para o acidente foi dado pelas 14h50, tendo seguido para o local quatro bombeiros e dois carros, assim como o INEM e a GNR de Canelas.

As causas do acidente são, até agora, desconhecidas, estando o acidente a ser alvo de investigação pela Autoridade para as Condições de Trabalho.