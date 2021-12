Setor da aviação é o primeiro a sentir a turbulência da Omicron

A semana começou com vários voos da TAP cancelados por falta de tripulantes, confirmou a companhia aérea, que adiantou ontem estar a ajustar a operação para fazer face a um pico de baixas entre o pessoal por causa da covid-19, seja infetados ou em isolamento. Durante o fim de semana já tinha havido milhares de voos cancelados nos EUA, China e Europa, com a incerteza a dominar as viagens marcadas e aquelas que se fizeram sem um voo de regresso fechado. Ao i, uma portuguesa que veio passar o Natal com a família em Lisboa não conseguiu marcar uma viagem de regresso para o Norte de França e pela primeira vez estava ontem a fazer a viagem de volta de carro, passando a noite no País Basco. Ao final do dia podia ver-se que estava cancelado o voo da TAP para Barcelona, entre mais de uma dezena cancelados ao longo do dia, de ligações Lisboa-Porto, Lisboa-Madeira ou mesmo para Paris. Quem vai viajar começa também a equacionar os diferentes cenários para o regresso, numa altura em que pode também confrontar-se com adiamento de voos para voltar a casa.

Nos supermercados e hipermercados, ontem ainda não se sentia um impacto do aumento de situações de isolamento e baixa profilática. “A informação que a APED tem da parte dos seus associados, quer do retalho alimentar como do retalho especializado, é que a operação decorre com normalidade, não existindo qualquer constrangimento na gestão diária das equipas”, garantiu ao i a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).