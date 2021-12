Greves contra quem?

É caso para perguntar contra quem são as greves públicas, dos Transportes, passando pelo Fisco (que tem trabalhadores envelhecidos, poucas mulheres nas chefias, e qualificações medíocres, apesar de se imaginar a bonomia com que são feitas) e pela Saúde, e algumas empresas, estando o Governo demitido.

Contra o PS. A não ser no caso de algumas empresas que não dependam do Executivo. Para reafirmar a indiferença dos dirigentes sindicais para com a situação dos trabalhadores, querendo partidos como o PCP e o BE, (ou médicos mais à direita, que não se privam de marcar as suas férias nos momentos mais incríveis) serem apenas reivindicativos contra o PS, e mostrando uma total indiferença por se imporem salários rapidamente comidos pela inflação? E acreditará alguém na possibilidade de um Governo fazer mais pelo SNS do que quem o criou? Ou querem apenas acabar com ele?

Tudo reflexões importantes para se fazerem nesta quadra.