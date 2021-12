Canções de Natal de Portugal

Por Roberto Knight Cavaleiro

Em 1955, a musicóloga Laura Boulton apresentou na Igreja da Estrela, em Lisboa, um programa de música folclórica portuguesa que gravou em fita durante uma digressão por vilas e aldeias dos bairros do centro e norte. Apresento a seguir uma seleção de canções de Natal tradicionais cantadas em Tomar (a cidade em que resido) e Cinfães que são municípios ribeirinhos de dimensões semelhantes com histórias que remontam à época romana e aos Cavaleiros Templários medievais. Podem ser ouvidos no álbum Folkways nº FP6845. As canções de Natal eram cantadas (geralmente sem nenhum acompanhamento além de uma flauta) durante os doze dias do Natal, da véspera aos reis, e os cantores às vezes usavam trajes adequados.