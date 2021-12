Treino do Benfica cancelado esta manhã. Jorge Jesus deve estar de saída

A dois dias do clássico, o treino do Benfica foi cancelado, esta manhã de terça-feira, no centro de estágios do Seixal. Jorge Jesus estará de saída do clube encarnado, avançou a SIC Notícias, e não irá comandar as tropas frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

Nélson Veríssimo, treinador da equipa B das 'águias', será o substituto de Jesus, que foi chamado de urgência para Lisboa, pois estava no norte do país com o seu plantel. Segundo a CNN Portugal, Veríssimo vai liderar o treino de hoje, que passará para a tarde.

De acordo com a SIC Notícias, o presidente Rui Costa e Jorge Jesus têm uma reunião marcada para esta terça-feira.

Benfica e Jorge Jesus andam às desavenças desde os encontros do Flamengo com o treinador, acabando a situação por escalar com a derrota pesada frente aos 'dragões' para a Taça de Portugal, por 3-0. A tensão já está no interior do balneário. Ontem o jogador Pizzi esteve a treinar à parte do grupo. A ordem de afastamento terá sido dada por Jesus, que não terá gostado de algumas palavras do médio depois da derrota.