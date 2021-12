Namorado de Kourtney Kardashian partilha fotografia com biberão à vista e o mistério instala-se

Os noivos Kourtney Kardashian e Travis Baker não anunciaram uma eventual gravidez, mas os fãs apresentaram as suas teorias.





Não há detetive mais atento do que os fãs das celebridades. Travis Baker, baterista e atual noivo de Kourtney Kardashian, partilhou uma fotografia nas histórias do Instagram, na qual mostrou um biberão com leite em cima de uma mesa, enquanto assistia a um dos clássicos de Natal, 'Grinch'.

O casal não anunciou uma eventual gravidez, mas os fãs apresentaram as suas teorias. Por um lado acreditam que o biberão pertence a Kylie Jenner e Travis Scott. Este casal tem a caminho o segundo filho e os fãs suspeitam que o bebé poderá ter nascido.

"Kylie usou estas exatas garrafas quando Stormi era pequena", apontou um fã nos comentários de uma publicação da página de fãs do casal na rede social Instagram.

Por outro lado, nem todos os fãs estão convencidos de que o biberão confirma a chegada do irmão ou irmã de Stormi. Há quem pense que aquela garrafa pode ser para um novo animal de estimação também de Jenner e Scott.

"Poderia ser para o gatinho que vimos no publicação da Kylie ou para os coelhinhos que a filha [de Travis] tem". "Não faço ideia, mas o meu filho alimenta os seus pequenos animais também com o seu biberão por diversão", escreveu outra fã.

A socialite mais nova da familia Kardashian-Jenner tem partilhado fotografias do novo animal de estimação da familia.

O site Page Six confirmou a gravidez de Kylie em agosto, tendo depois a empresária anunciado a novidade ao público em setembro, porém não indicou em que ponto estava da gestação.