Colisão entre bicicleta e veículo ligeiro provoca um ferido grave

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma biclicleta em São Pedro de Torre, Valença, provocou, ao final da tarde desta terça-feira, ferimentos graves no ciclista e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) daquele concelho, adiantou fonte dos bombeiros à agência Lusa.

Segundo Miguel Lourenço, comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, o ferido grave foi transportado para o hospital de Braga, acompanhado pela Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou ainda que o alerta foi dado pelas 17h56, estando a EN13 cortada desde as 18h10.

No local, comparecereceram 20 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros de Valença, cinco patrulhas da GNR e o núcleo de investigação daquela força policial, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença e a VMER do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Para já, são desconhecidas as causas do acidente.