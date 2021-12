Variante Ómicron responsável por 75% dos novos casos de covid-19 desta segunda-feira

De acordo com o relatório esta terça-feira divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a avariante Ómicron do coronavirus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, atingiu uma proporção estimada de 75% na segunda-feira.

O relatório sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal indica que houve um "crescimento exponencial" de casos prováveis da variante Ómicron e uma redução da circulação da variante Delta.

Os dados mostram que a variante Delta é atualmente a dominante em Portugal sendo que, segundo o INSA, este "aumento abrupto de circulação comunitária tem paralelismo com o cenário observado em outros países como, por exemplo, a Dinamarca e o Reino Unido".

O relatório informa ainda que, até hoje, foram analisadas 24.198 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas a partir de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições, representando 303 concelhos de Portugal.

Por semana têm sido analisadas, desde junho deste ano, uma média de 533 sequências por semana, provenientes de amostras colhidas aleatoriamente em laboratórios distribuídos pelos 18 distritos de Portugal continental e pelas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, abrangendo uma média de 129 concelhos por semana.

Na semana de 13 a 19 de dezembro, a variante Ómicron registava uma frequência relativa provisória de 10,1% (dados apurados até 14 de dezembro), sendo que, no dia 27 de dezembro já se estimava que essa proporção estivesse nos 75%.

"De acordo com as estimativas obtidas com base na estratégia de monitorização em tempo-real da 'falha' na deteção do gene S, desde o dia 6 de dezembro tem-se verificado um crescimento exponencial na proporção de casos prováveis da variante Ómicron, tendo atingido uma proporção estimada de 75% no dia 27 de dezembro", diz o INSA no relatório.

Já no que toca à variante Delta, o relatório indica que desde a semana de 22 a 28 de novembro que tem vindo a diminuir a sua frequência relativa, "em resultado do aumento abrupto de circulação da variante Ómicron, destacando-se ainda as linhagens AY.4.2 e AY.43.5, com frequências relativas próximas de 5% nas últimas semanas, sendo, contudo, expectável que a sua circulação diminua significativamente nas próximas semana".

De acordo com o mais recente balanço da agência France-presse, a covid-19 já provocou por todo o mundo, desde o início da pandemia 5,4 milhões de mortes, sendo que em Portugal esse número está nas 18.909 pessoas.

Recorde-se que o país registou hoje 17.172 novos casos do novo coronavírus, o mais alto número de infeções diárias de sempre.