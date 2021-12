Filhos de William e Kate não ficam com todas os presentes que recebem. Saiba porquê

A popularidade das crianças da família real britânica pode ser sinónimo de muitos presentes, sobretudo na época de Natal. Contudo, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, os filhos de William e Kate, não ficam com tudo aquilo que recebem.

Segundo revela o Daily Mirror, os filhos dos duques de Cambridge recebem presentes de simpatizantes um pouco por todo o mundo, no entanto, estes pretendem dar-lhes uma educação o mais normal possível e isso significa que os três irmãos não ficam com todas as prendas. Uma regra que é seguida há vários anos.

Em 2017, um representante do Palácio de Kensignton já tinha explicado que muitos dos presentes eram doados a organizações “ que possam fazer bom uso deles”.

Este ano, George, Charlotte e Louis passaram o dia de Natal com os pais e outros membros da família Middleton, na casa de campo Anmer Hall, em Norfolk.