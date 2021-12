Vitor Kley transformou-se em Adele e imitação deixou fãs rendidos: "Espetacular" | Vídeo

Cantor recebeu inúmeros elogios, incluindo do futebolista Alex Telles.





O cantor Vitor Kley animou o público brasileiro com a sua participação no programa da Tv Globo ‘Show dos Famosos’ – formato que tem como objetivo a imitação de outros artistas. Recentemente, no passado dia 26 de dezembro, o cantor, de 27 anos, que chegou à final, vestiu a pele de Adele e a atuação foi amplamente elogiada.

Vitor Kley, que também é muito acarinhado pelo público português, interpretou o tema ‘Set Fire to The Rain’ e arrancou não só elogios dos jurados, como também dos fãs.

A vencedora do programa acabou por ser Gloria Groove, que imitou Jennifer Lopez, mas vários foram os seguidores que demonstraram a sua admiração pela performance de Kley - alguns até bem conhecidos do público.

“Caraaacaaa! Fã demais de ti meu irmão”, escreveu o futebolista do Manchester United e ex-FC Porto Alex Telles, num comentário no Instagram, depois de Vitor Kley partilhar a atuação naquela rede social.

“Essa Adele estava melhor do que a original”, comentou uma fã.

“Para mim foi o vencedor”, lê-se noutro comentário. “Espetacular”, escreveu outro seguidor.

Veja aqui a atuação completa.