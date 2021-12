TikTok foi o site mais visitado de 2021

De acordo com a empresa de segurança Cloudfare, a rede social TikTok ganha o prémio de site mais visitado de 2021, ultrapassando inclusive a Google. No ano passado, a plataforma de vídeos de curta duração tinha atingido o sétimo lugar.

Não há como negar que o TikTok é uma das aplicações mais populares da atualidade e uma das provas disso mesmo é o facto de o Instagram estar a apostar cada vez no mesmo formato com a área Reels, que permite ao utilizador produzir, tal como no TikTok, pequenos vídeos.

De acordo com a Forbes Brasil, a plataforma atingiu a marca de mil milhões de utilizadores ativos em setembro deste ano, sendo que o pico de acesso terá ocorrido no dia 25 de novembro, quando se comemora nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças.