Bolsonaro gera onda de críticas por estar de férias enquanto Bahia enfrenta tragédia devido a cheias

Os dias de descanso do chefe de Estado do Brasil não têm sido bem vistos por muitos brasileiros e o assunto tem sido tão comentado que a hashtag #BolsonaroVagabundo já está nos 'trending topics' do Twitter.





As fortes chuvas no estado brasileiro da Bahia já provocaram a morte de pelo menos 21 pessoas e milhares estão deslocadas das suas residências. Numa altura em que o estado do nordeste do país vive esta tragédia, Jair Bolsonaro, o Presidente, está de férias em Santa Catarina.

Os dias de descanso do chefe de Estado do Brasil não têm sido bem vistos por muitos brasileiros e o assunto tem sido tão comentado que a hashtag #BolsonaroVagabundo já está nos 'trendig topics' do Twitter.

Uma das críticas a Bolsonaro chegou por partido do deputado do PT Nilto Tatto. “Na Bahia, em Minas e Tocantins, a tragédia das enchentes. No Rio Grande do Sul, a seca inclemente. Em todo o Brasil a covid-19 segue ceifando vidas. E o presidente da República, em férias, se dedica a combater as vacinas e a defender a liberação de armas”, escreveu na mesma rede social.

Também o presidente do partido Cidadania, Roberto Freire, foi claro quanto à sua opinião. “Jair Bolsonaro, como presidente da República, deveria estar liderando o socorro às famílias atingidas pelas enchentes na Bahia, mas está por aí, de férias, andando de jet ski. Encontrou tempo, entre uma folga e outra, para tweetar sobre…armas. Em pleno Natal. O cara é um marginal”, disse.

Sublinhe-se que, segundo a imprensa brasileira, as chuvas que têm atingido o nordeste brasileiro desde o final de novembro já afetaram pelo menos 471.786 pessoas e levaram 136 cidades a decretar situação de emergência.