Atriz pornográfica e ex-estrela da Disney critica pais de Billie Eilish por deixarem a cantora ver pornografia aos 11 anos

Maitland Ward, conhecida pelos papéis na série ‘O Rapaz e o Mundo’ e no filme ‘Loiras à Força’ e que, em 2013, trocou o pequeno ecrã por filmes para adultos, teceu duras críticas aos pais de Billie Eilish. Em causa está o facto de a cantora, de 20 anos, ter revelado que começou a ver pornografia aos 11 anos e que teve experiências sexuais más e pesadelos por causa do que alguns filmes mais violentos mostram.

A atriz, que chegou a participar em vários projetos do Disney Channel, acusou os pais da cantora de “abuso” por terem permitido que a filha visse tal conteúdo aos 11 anos.

“Antes de mais a pergunta é: por que é que ela estava a ver filmes pornográficos violentos aos 11 anos? Quem supervisionava o que ela via? Ela tinha alguma figura materna ou paterna na vida dela? Ela deveria culpar os próprios pais, porque isso é abuso. Uma criança não devia ver pornografia com aquela idade”, considerou, em conversa com o site TMZ.

Na altura, a cantora sublinhou ainda o facto de os filmes não ensinarem nada sobre sexo e serem apenas uma forma de entretenimento adulto. Contudo, Maitland Ward frisa que o objetivo da indústria pornográfica não é ser “educação sexual” e faz uma comparação irónica.

“A pornografia não é algo que tem como função ser educação sexual para as pessoas, certo? É entretenimento para adultos. E é isso que fazemos. É como dizermos: ‘Oh, o Homem-Aranha mostrou-me que eu posso escalar um prédio, mas eu caí, então a culpa é dele, é abuso, eu parti ossos’”, ironiza.

Apesar das críticas de Billie Eilish à indústria, a atriz não condena as suas declarações e diz ter noção de que a cantora “é muito jovem” para fazer “avaliações” sobre “pornografia, sexo e essas coisas”.