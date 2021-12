IVAucher está a terminar. Já foram reembolsados 37 milhões de euros aos aderentes

Até ao momento, desde 1 de outubro — data de arranque de utilização do saldo acumulado IVAucher — já foram reembolsados cerca de 37 milhões de euros aos consumidores aderentes do programa, num total de 14 milhões de transações, de acordo com um balanço feito pelo Ministério das Finanças, divulgado esta quinta-feira.

Segundo o gabinete de João Leão, os consumidores aderentes (cerca de 1,5 milhões) tinham à disposição um saldo de cerca de 49 milhões de euros, provenientes da despesa realizada de 82 milhões euros, acumulados por todos os consumidores que pediram fatura com NIF entre junho e agosto 2021. Sendo assim, foi até agora utilizado 76% do saldo disponível.

Os consumidores podem, ainda, gastar o saldo IVAucher até amanhã, 31 de dezembro. "O remanescente do saldo acumulado pelos consumidores e não utilizado será considerado como dedução à coleta em sede de IRS, nos termos legais", indica o Ministério das Finanças.

Registaram-se na plataforma IVAucher perto de 1,5 milhões de consumidores (1.494.317) e quase 10 mil comerciantes (9460), o equivalente a cerca de 35 mil terminais de pagamento (34.934).

De acordo com o Ministério das Finanças, o programa terá contribuído, até ao momento, com cerca de 73 milhões de euros para a os setores do alojamento, cultura e restauração, os mais afetados pela pandemia.

AUTOvoucher já devolveu 11 milhões de euros em desconto nos combustíveis

Desde 10 de novembro, altura em que os contribuintes começaram a beneficiar do desconto AUTOvoucher, foram já reembolsados perto de 11 milhões de euros (10.718.905 ME), num total de 2,1 milhões de transações, indica o mesmo balanço feito pelo Ministério das Finanças.

O AUTOvoucher conta já com 1.045 NIF de comerciantes registados, o que corresponde a um total de 9.798 terminais em todo o país.

Os consumidores vão poder continuar a aderir ao programa ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.