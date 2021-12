Dwayne Johnson acusa Vin Diesel de "manipulação" após publicação nas redes sociais

The Rock não gostou que Diesel tenha usado a morte de Paul Walker para pedir o seu regresso aos filmes 'Velocidade Furiosa'.





Dwayne Johnson, mais conhecido como ‘The Rock’, mostrou que pode ser mesmo uma verdadeira pedra no que diz respeito à sua relação com Vin Diesel, com quem mantém alguma animosidade desde 2016.

Depois de Diesel tentar uma trégua ao recorrer às redes sociais para convencer Dwayne Johnson a participar no penúltimo filme da saga de ação "Velocidade Furiosa", o ator já comentou o pedido e acusou o colega de “manipulação”.

Sublinhe-se que Diesel, que interpreta o papel de Dominic Toretto, publicou uma fotografia, em novembro, na rede social Instagram, na qual ambos aparecem a contracenar num dos filmes da franquia de Hollywood, e deixou uma nota mais pessoal na publicação: “Como sabes, os meus filhos referem-se a ti como o tio Dwayne em casa”, disse, acrescentando que quer cumprir a promessa que um dia fez com a falecida estrela do filme Paul Walker, de terminar a saga da melhor forma possível. Para Vin Diesel, o agente Hobbs, protagonizado por Dwayne Johnson, "não pode ser interpretado por outro ator".

Agora, em entrevista à CNN, 'The Rock' foi claro e diz que já tinha dito, em junho, “diretamente” e em “particular” ao colega, que não iria voltar à saga, tendo ficado "surpreso" com a publicação.

“Fui firme, mas cordial com as minhas palavras e disse que apoiaria sempre o elenco e torceria para que a franquia tivesse sucesso, mas que não havia possibilidade de eu voltar”, recordou, acrescentando ainda que, na altura, também informou a Universal Pictures sobre a sua decisão, e que todos entenderam. Por isso, para Dwayne Johnson, a publicação de Diesel é um “exemplo de manipulação”.

“Não gostei que ele tenha mencionado as crianças dele, assim como a morte do Paul Walker. Deixe-os fora disto”, confessou, desejando depois o maior sucesso aos ex-colegas e produção no próximo capítulo da saga.