Já são conhecidos os horários dos 'quartos' da Taça de Portugal

Já são conhecidas as datas e horas dos jogos dos quartos-de-final da Taça de Portugal. Por um lado, os 'leões' do Sporting vão até Leça da Palmeira, enfrentar o Leça FC, no dia 11 de janeiro, às 20h45. O jogo terá transmissão na TVI.

No dia seguinte, é a vez do FC Porto, que viaja até Vizela, com encontro marcado para as 20h45, também com transmissão na TVI. Nesse mesmo dia, mas a partir das 18h45, o Rio Ave enfrentará o Tondela.

Finalmente, o jogo dos 'quartos' entre Portimonense e Mafra será o último da ronda, no dia 13, a partir das 20h45.

Caso os 'dragões' e os 'leões' vençam as suas respetivas partidas, poderemos contar com um clássico nas meias-finais da prova, que tem a final marcada para 22 de maio de 2022.

Jogos dos quartos-de-final da Taça de Portugal:

11 de janeiro: Leça - Sporting, 20h45 (TVI);

12 de janeiro: Rio Ave - Tondela, 18h45 (Sport TV); Vizela - FC Porto, 20h45 (TVI);

13 de janeiro: Portimonense x Mafra, 20h45 (Sport TV).