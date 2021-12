Buscas pelo pescador de 82 anos retomadas esta sexta-feira de manhã

"Estamos a analisar a possibilidade de alargar o perímetro para norte e manter a área de busca entre Melides (Grândola) e Porto Covo (Sines)", avançou Rui Filipe, admitindo ainda que esta "fase de buscas" poderá ser encerrada na tarde de sexta-feira, caso o corpo do pescador não for encontrado.





Foram suspensas às 17h40 desta quinta-feira as buscas pelo pescador de 82 anos que desapareceu ontem quando pescava ao largo de Sines (Setúbal). Serão retomadas amanhã de manhã, às 07h30, "sem o apoio do meio aéreo", confirmou o comandante da Polícia Marítima de Sines, Rui Filipe, à agência Lusa.

"Apesar dos nossos esforços, as buscas não tiveram sucesso e não foi possível ainda localizar o corpo do pescador desaparecido", informou o comandante que está a coordenador as operações, acrescentando que, durante o dia, "não foram encontrados quaisquer vestígios, como peças de vestuário, no mar ou em terra" que pudessem ajudar nas buscas.

Amanhã serão retomadas as operações com "recurso aos meios náuticos e à viatura" do Comando Local da Polícia Marítima de Sines.

"Estamos a analisar a possibilidade de alargar o perímetro para norte e manter a área de busca entre Melides (Grândola) e Porto Covo (Sines)", avançou Rui Filipe, admitindo ainda que esta "fase de buscas" poderá ser encerrada na tarde de sexta-feira, caso o corpo do pescador não for encontrado.

As buscas pelo pescador foram imediatamente encetadas após o alerta dado por pescadores para o desaparecimento do homem de 82 anos, disse a Autoridade Marítima Nacional.

O pescador terá desaparecido na quarta-feira, enquanto praticava a atividade de pesca a bordo da embarcação, a cerca de nove quilómetros do cabo de Sines. Segundo o comandante da Polícia Marítima, "a embarcação foi encontrada sem ninguém a bordo, ainda com o motor a trabalhar".