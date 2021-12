Banco de Portugal alerta: Moratórias de crédito terminam esta sexta-feira

No final de novembro de 2021, apenas 1,2 mil milhões de euros em empréstimos estavam abrangidos por esta medida.





O Banco de Portugal alertou, esta sexta-feira, que as moratórias de crédito terminam hoje. No final de novembro de 2021, apenas 1,2 mil milhões de euros em empréstimos estavam abrangidos por esta medida, o valor mais baixo desde o início do regime.

“No final de novembro de 2021, apenas 1,2 mil milhões de euros em empréstimos estavam abrangidos por esta medida. A totalidade dos contratos em moratória termina hoje, dia 31 de dezembro de 2021. Neste contexto, o Banco de Portugal informa que esta é a última nota de informação estatística sobre moratórias de crédito”, alertou o Banco de Portugal em comunicado.