Antevisão 2022: O 'ressuscitar' do cinema

A Netflix promete rechear o seu catálogo com diversas estreias para janeiro de 2022. Com produções próprias e grandes sucessos da sétima arte ou da televisão, a plataforma de streaming já anunciou que deve lançar mais de 40 séries e filmes a partir do primeiro dia do ano. Enquanto muitos se preparam para a chegada das novas temporadas de Cobra Kai, The Witcher, The Sinner, Riverdale ou a penúltima temporada de The Walking Dead, o mês de janeiro traz também a quarta temporada de Ozark, a estreia da continuação da série mexicana Rebelde e muitas outras. Nos filmes, o destaque fica para A Epidemia e Um Lugar Silencioso. E, ainda, a estreia do documentário dedicado ao jogador Neymar. Mas há mais… Filmes de Catarina Vasconcelos, Raquel Castro, Margarida Gil, Marta Ribeiro e Maria Clara Escobar vão estrear-se também no próximo ano na Netflix, no âmbito de uma parceria com a Academia Portuguesa de Cinema. Os cinco filmes foram selecionados por um júri, a partir de uma convocatória lançada este ano pela academia e pela Netflix, destinada a dar mais visibilidade a mulheres portuguesas, ou com residência permanente em Portugal, que tenham estado envolvidas na produção, realização ou escrita de argumento. Foram escolhidos A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, Soa, de Raquel Castro, Mar, de Margarida Gil, e ainda Desterro, da realizadora luso-brasileira Maria Clara Escobar.

HBO Max

Com o ano novo, também a HBO Max já permitiu um vislumbre de alguns dos nomes que vão chegar à plataforma de streaming em 2022. A plataforma de streaming anunicou ainda que estará disponível para novos clientes, bem como para os subscritores já existentes da HBO Portugal. A 26 de outubro deste ano, ocorreu o lançamento do serviço de streaming na Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Espanha e Andorra. Em Portugal, a plataforma da WarnerMedia será lançada em 2022, em data a anunciar.

Além de Portugal, no próximo ano, a HBO Max vai chegar à Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Moldávia, Montenegro, Macedónia do Norte, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Eslovénia (países que nunca tiveram um serviço do género). «A HBO Max oferecerá um mundo de entretenimento de grande qualidade das marcas de conteúdos mais adoradas da WarnerMedia, incluindo Warner Bros., HBO, DC e Cartoon Network, bem como títulos originais Max premiados dos EUA e internacionais, tudo num só lugar pela primeira vez na Europa», frisou o serviço de streaming em comunicado.

No teaser lançado recentemente a plataforma mostrou novas imagens de séries como o muito antecipado House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, de novas produções como The Time Traveler’s Wife ou The Gilded Age. O ano de 2022 será o ano do regresso de Westworld, com a quarta temporada, Barry, com a terceira temporada, The Flight Attendant, segunda temporada, Legendar, terceira temporada e, uma das séries mais aguardadas, Euphoria, naquela que será a segunda temporada.

As grandes novidades recaem no regresso dos feiticeiros de Hogwarts, com Harry Potter: De Volta a Hogwarts, logo no primeiro dia de 2022, mas também de novas séries, como é o caso de Peacemaker, spin-off do filme Esquadrão Suicida, a série de Julia Child, Julia, spin-off de Pretty Little Liars, a história real de The Staircase com Colin Firth e Toni Colette, a comédia de piratas Our Flag Means Death com a participação de Taika Waititi e ainda uma nova série de animação apelidada Gremlins: Secrets of the Mogwai. Além disso, a plataforma disponibilizará também, o documentário Four Hours at the Capitol, uma crónica «desconcertante» sobre a insurreição no Capitólio dos EUA, através dos olhos daqueles que lá estavam, quando milhares de cidadãos americanos de todo o país se reuniram em Washington DC, com o objetivo de protestar contra os resultados da eleição presidencial de 2020.

Cinema Português

No que toca ao cinema português, também são muitas as estreias marcadas para 2022. E, apesar de ainda não se conhecerem muitas, já é possível desvendar um bocadinho daquilo que podemos esperar dos realizadores lusitanos.

Nos cinemas portugueses será possível assistir ao espetáculo do humorista e ator Bruno Nogueira, Depois do Medo, gravado em 2021. Este acontecimento, marcou o regresso do artista ao stand up após uma pausa de 10 anos. Após ter percorrido o país de norte a sul com este espetáculo, termina a digressão perante uma plateia esgotada de 14 mil pessoas, em Lisboa. O espetáculo dessa noite foi filmado, e será exibido no cinema, a partir do dia 14 de janeiro.

No mês de fevereiro, mais precisamente dia 10 , chegará também às grandes salas, L’enfant, um drama protagonizado por Grégory Gadebois, João Arrais, Alba Baptista, entre muitos outros. Com a realização de Marguerite de Hilleri e Félix Dutilloy-Liégeois, produção de Paulo Branco e Juan Branc e argumento de Félix Dutilloy-Liégeois e Marguerite de Hille, a obra cinematográfica, decorre perto de Lisboa, em meados do século XVI. Bela, um jovem adotado, tenta encontrar o seu lugar numa família livre, mas enclausurada num mundo onde as sombras têm a claridade das imperfeições.

Em abril, será possível assistir àquele que é talvez, um dos filme portugueses mais aguardados do ano, Salgueiro Maia: O Implicado, uma biografia com Tomás Alves, Filipa Areosa, Catarina Wallenstein e realização de Sérgio Graciano. O filme retrata as histórias que «ainda não foram contadas sobre o capitão de abril». As pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi.

Globos de Ouro 2022

A 79ª edição dos prémios entregues pela HFPA, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, já revelou os nomeados para os Globos de Ouro 2022, ou Golden Globes. Após um ano que trouxe à tona algumas questões relativas aos prémios e ao seu modo de atribuição, nos últimos meses o evento sofreu alterações internas ligadas aos códigos de conduta e ética, procurando uma «maior inclusividade dentro da associação».

Os filmes mais nomeados foram The Power of The Dog, realizado por Jane Campion, em português, O Poder do Cão, disponível em Portugal na Netflix e Belfast, de Kenneth Branagh, que chegará aos cinemas em fevereiro de 2022, com sete nomeações cada. Já na televisão a série que obteve mais nomeações foi, Succession, com cinco.

Além disso, mais três filmes conseguiram quatro nomeações, são eles, King Richard: Para Além do Jogo, filme de Reinaldo Marcus Green, a nova versão de West Side Story, do aclamado Steven Spielberg e ainda Don’t Look Up, de Adam McKay, que já tem dividido opiniões. Passando da sétima arte para a televisão, foram duas as séries que conseguiram quatro nomeações The Morning Show e Ted Lasso. Squid Game, a série coreana da Netflix que foi um fenómeno a nível mundial, conseguiu três nomeações.

Relativamente às séries de curta duração, as mais nomeadas foram Dopesick e Maid, com três nomeações cada. Mare of Easttown, Wandavision e Scenes from a Marriage, conseguiram duas nomeações.

Alguns dos lançamentos mais aguardados do ano

Depois do período conturbado que vivemos, graças à pandemia da Covid-19, o ano de 2022 parece estar recheado de novos filmes que vão desde continuações de sequelas, novas histórias e adaptações. Do suspense à ação, ao que parece, o próximo ano tem tudo para ser «o ano do retorno de clássicos e do surgimento de novos ícones do cinema».

O filme The Batman, com estreia marcada para março, é uma das produções em que as expectativas do público estão muito altas, um dos principais motivos para isso é a aguardada performance de Robert Pattinson. O filme foi realizado por Matt Reeves, cineasta por trás de obras cinematográficas como Planeta dos Macacos: O Confronto e Cloverfield: O Monstro.

Em maio, regressará às grandes telas o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que promete ser um dos melhores lançamentos do Universo Cinematográfico da Marvel, começando pela direção do filme, a cargo de Sam Raimi, o também responsável pelo filme Homem-Aranha, clássico de 2002.

A verdade é que, muitos admiradores da atriz Kristen Stewart aguardavam ansiosamente a estreia de Spencer, filme sobre a princesa Diana, onde a atriz é a protagonista. Contudo o filme foi adidao em novembro de 2021 para 2022.

Além de estrelar Top Gun: Maverick, o astro de Hollywood, Tom Cruise, estará também numa outra superprodução de 2022: Missão Impossível 7. Voltando ao seu papel como Ethan Hunt, o artista irá contracenar com outros grandes nomes como Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.