Primeiro dia de 2022 em Portugal com mais de 196 mil casos de covid-19 ativos

Depois de quatro dias a registar, consecutivamente, recordes diários de infeções, o número de novos casos de covid-19 desceu ligeiramente este sábado. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 23.290 novos casos de infeção e há a lamentar mais 21 vítimas mortais. No total, desde o início da pandemia, o país soma um total acumulado de 1.412.936 infetados e 18.976 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região com mais novos casos: 9.549. Segue-se o Norte com 8.587 infeções, o Centro com 2.744, o Algarve com 628 e o Alentejo com 621. No arquipélago da Madeira há 858 novas infeções e no dos Açores 303.

Das 21 mortes, sete ocorreram no Norte, seis no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo e uma no Norte. Na Madeira há registo de uma morte devido à doença e nos Açores também.

O número de internados desceu ligeiramente, apenas com menos um doente internado face à véspera. Há agora 1.023 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses. Ontem eram 1.024. No que diz respeito a doentes graves, há 142 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três do que no último balanço.

Por outro lado, mais 5.758 pessoas recuperaram da doença, elevando para 1.197.737 o total de pessoas que estiveram infetadas e conseguiram vencer o vírus.

Há agora 196.223 casos ativos de covid-19 no país, mais 17.511 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 173.314 contactos em vigilância, mais 3.755 face à véspera.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem, sexta-feira. Em Portugal o valor da incidência é de 1.182,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e de 1.182,4 quando analisado apenas o continente. Já o RT é de 1,35 em todo o território nacional e de 1,36 em Portugal.