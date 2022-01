Resgatado homem em dificuldades na praia Formosa

Um homem, de 43 anos, foi resgatado por elementos da Estação de Salva-vidas do Funchal, na praia Formosa, na tarde deste sábado, depois de entrar em dificuldades na água.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que, “na sequência de um alerta recebido pelas 12h48 no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), através do Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM (SRPC IP-RAM), foi de imediato ativado para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal”.

O homem foi resgatado da água para a marina do Funchal, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que o transportou para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.