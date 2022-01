Antevisão 2022: O regresso dos festivais de verão

A música eletrónica e urbana voltará a ‘invadir’ Cascais, no ID NO LIMITS 2022, que decorrerá de 24 a 26 fevereiro. Alguns dos artistas já revelados são: Branko, Greentea Peng, T-Rex, Tristany, Regula, Flaca, Pedro da Linha, DJ Adamm, entre muitos outros.

No que toca à capital, verá o regresso do Sónar Lisboa, de dia 8 a 10 abril, que trará música de dança e eletrónica, experimental, artes visuais e cultura digital. Alguns dos artistas que integrarão o festival são: Thundercat, DJ Nigga Fox, Nídia, DJ Marfox, DJ Lycox, Charlotte de Witte e EU.CLIDES.

Também o Rock in Rio Lisboa regressará, nas datas 18, 19 e 25, 26 de junho, com um cartaz diversificado que vai desde a música eletrónica, ao hip-hop, indie e pop rock. Alguns nomes já confirmados são: Foo Fighters, Liam Gallagher, Linda Martini, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo, Delfins, Post Malone, Anitta, Jason Derulo, Mundo Segundo & Sam The Kid.

Mais perto do mar, na Ericeira, de 1 a 2 de julho acontecerá o Sumol Summer Fest, com hip-hop para dançar. Estão confirmados Burna Boy, IAMDDB, Piruka, T-Rex, Nenny, Phoenix RDC, entre outros.

Em Oeiras, de 6 a 9 de julho, regressa o muito aguardado NOS Alive, com artistas como The Strokes, Stromae, Jungle,The War on Drugs, Mallu Magalhães, Modest Mouse, Metallica, Tom Misch, Imagine Dragons, Da Weasel.

Para os apreciadores de grandes acampamentos, muita terra, diversão e calor, a Zambujeira do Mar voltará a receber o Meo Sudoeste que decorrerá de 2 a 6 agosto, com Bad Bunny, Major Lazer, Ozuna, Timmy Trumpet, Profjam, MEDUZA, Deejay Telio, blackbear, Melim, Bispo.

Para os mais alternativos, o Vodafone Paredes de Coura, anunciou Pixies, Beach House, The Blaze, King Gizzard & The Lizard Wizard. A edição de 2022 decorre de 16 a 20 agosto.