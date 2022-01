"Temos de acabar com a pandemia" diz diretor da OMS para as resoluções do novo ano

Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) partilhou na sua conta do Twitter um vídeo onde estabelece alguns dos seus objetivos para 2022, sendo um deles acabar com a pandemia.

"Um novo ano traz novas resoluções, estas são as minhas para o mundo", começa por dizer o responsável.

Em três simples pontos, Tedros afirma que pretende "vacinar 70% da população mundial até julho de 2022, de modo a acabar com a pandemia de covid-19", reforçar a segurança de saúde, apoiando as negociações de um acordo pandémico e ajudar "todos os países a fortalecerem os cuidados de saúde primários".

O diretor-geral da OMS realça que é necessário por fim à era pandemia e que para isso é preciso que todos os países trabalhem em conjunto: “Precisamos que os governos continuem com as medidas de saúde pública e sociais, incluindo a testagem e a denúncia de novas variantes em todos os países, sem medo de medidas punitivas”.

Tedros apelou ainda a que cada um cumprisse a sua parte no combate à Covid-19, com a utilização de máscaras, cumprimento do distanciamento social, evitando multidões e encontros em estabelecimentos fechados, optando por espaços exteriores sempre que possível, e ventilação de espaços.

