Miley Cyrus fica sem camisola em atuação de ano novo

Apesar de já nos ter habituado à sua irreverência, desta vez a culpa não foi dela. A cantora Miley Cyrus sofreu um pequeno contratempo com a roupa que escolheu para protagonizar o espetáculo de Ano Novo, ‘Miley’s New Year’s Eve Party’, emitido pela NBC.

A norte-americana tinha começado a cantar o tema "Party in the USA", quando uma das alças do top que estava a usar rebentou. Inicialmente, Miley tentou segurar a camisola e continuar o espetáculo, contudo, acabou por se virar de costas para o público e atirá-lo para o chão.

Depois caminhou para os bastidores enquanto tapava o seios com as mãos e apareceu de novo em palco, desta vez com um blazer vermelho.

