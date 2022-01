Fórmula 1. O desaparecimento de Hamilton

Depois da conquista de Max Verstappen do primeiro título mundial na Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton desapareceu do radar mediático.





A última corrida da temporada de 2021 na Fórmula 1 foi, no mínimo, polémica. Max Verstappen, da Red Bull Racing, acabou por conquistar o título mundial, na última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi. Quem não gostou foi Lewis Hamilton, heptacampeão da Mercedes, que estava prestes a conquistar o seu oitavo título mundial.

Tal foi o desgosto que o piloto levou que a sua presença mediática praticamente deixou de existir nos tempos que se seguiram. Hamilton não teceu grandes comentários, e apenas surgiu em público uns dias depois, quando foi ordenado cavaleiro pelo príncipe Carlos de Inglaterra. De resto, o piloto da Mercedes resumiu-se ao silêncio, e tem levantado muitos rumores, havendo mesmo quem fale numa reforma antecipada. Na passada quarta-feira, foram publicadas as imagens de Hamilton a seguir à derrota em Abu Dhabi, onde é possível verificar que o piloto da Mercedes precisou de alguns minutos para se recompor, já que se encontrava num estado emocional bastante agitado.

Agora, prevê-se uma nova temporada, em 2022, cheia de emoções e vontade de vingar, tanto do lado de Hamilton, que quer recuperar o título perdido em 2021, como de Verstappen, que está agora motivado pelo primeiro título mundial, e que não terá em mente a vontade de perder o segundo título consecutivo. Pelo meio, as mudanças de pilotos entre as diferentes equipas auguram também muita emoção.