Canal do Suez com receitas recorde em 2021

Bloqueio de março não afetou as contas: Canal do Suez teve receita anual recorde de 6300 milhões de dólares.





O Canal do Suez registou em 2021 uma receita anual recorde de 6300 milhões de dólares (5540 milhões de euros), um valor que representa um crescimento de 12,8% face ao ano anterior, mesmo apesar do bloqueio que em março provocou uma crise naquela travessia marítima.

Em comunicado, o presidente da Autoridade de Gestão do Canal de Suez, almirante Osama Rabie, diz que o canal alcançou “a maior receita anual da sua história” e o trânsito da “maior tonelagem líquida anual, com 1270 milhões de toneladas em 2021”.

Feitas as contas, nesse ano, o Canal do Suez faturou 6300 milhões de dólares, superando os 5.600 milhões de dólares (4.924 milhões de euros) do ano anterior, lê-se no comunicado.

E acrescenta que, nos dois sentidos do canal, passaram, em 2021, 20694 navios (em 2020 tinham passado 18830) que, no total, transportaram cerca de 1270 milhões de toneladas: mais 100 milhões do que em 2020.