Bolsonaro internado por suspeita de obstrução intestinal durante esta madrugada

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu entrada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, esta madrugada de segunda-feira devido a uma suspeita de obstrução intestinal, avançou a CNN Brasil.

O chefe de Estado estava no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, onde passou a passagem de ano e foi levado de helicóptero da Força Aérea Brasileira até São Paulo, acompanhado pela sua mulher, Michelle, e a filha Laura, adiantou o site G1.

Segundo o médico, Bolsonaro foi encaminhado para a unidade hospitalar por sentir dores abdominais, no entanto o médico-cirurgião que operou o presidente brasileiro após o ataque à faca em 2018 acredita que não será necessário uma intervenção cirúrgica e irá confirmar o diagnóstico através de exames.

Recorde-se que durante a campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro foi alvo de um ataque à faca, tendo sido já submetido a cinco operações relacionadas com o incidente. O presidente foi hospitalizado pela última vez a 14 de julho de 2020 para tratar um quadro de suboclusão intestinal, do qual ficou recuperado passado quatro dias depois do internamento no hospital.