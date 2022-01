Halle Berry decidiu entrar em 2022 com amor e humor à mistura ao fazer uma partida para os seguidores no Instagram

A atriz Halle Berry decidiu entrar em 2022 com uma bela dose de humor, ao enganar os seus seguidores e amigos famosos no Instagram com uma publicação de uma fotografia com o namorado Van Hunt, onde o casal deu a entender que se tinha casado.

"Bem... É OFICIAL", escreveu a atriz norte-americana de 55 anos na descrição da fotografia, onde aparecia descalça e abraçada a beijar Van Hunt, num local semelhante a um altar.

Na zona de comentários, chegaram várias celebridades, como Dwayne "The Rock" Johnson, Octavia Spencer, Naomi Campbell, Taraji P. Henson e Questlove, que se mostraram felizes com o suposto novo passo de Berry, sem se aperceber da mensagem que a atriz estava realmente a enviar.

No entanto, na segunda fotografia colocada na mesma publicação, Halle partilhou uma selfie com Van, na qual estava inscrita a frase: "Estamos em 2022!".

Halle Berry navegou pelos comentários e respondeu a alguns, nomeadamente aos dos fãs mais confusos. "É oficial... estamos em 2022. Não é isso que esta publicação está a dizer?", perguntou um seguidor, ao qual Berry respondeu: "Sim!!".

Com esta publicação "surpreendente", a atriz de 55 anos atingiu um novo recorde nesta rede social, ao obter mais de 388 mil gostos e 15 mil comentários.

"Estávamos apenas a divertir-nos um pouco no Dia de Ano Novo! As pessoas claramente não deslizam assim tanto nas publicações tanto como nós pensávamos", disse Berry noutra publicação, na qual revelou a mentira. "Obrigado pelos bons votos, tocou-nos realmente o coração! Agora é OFICIAL, a internet já não é invicta".

Halle Berry e Van Hunt namoram desde 2020. A atriz oficializou a relação no seu Instagram em setembro desse ano. A atriz já esteve deu o nó três vezes: com o jogador de basebol David Justice em 1993, tendo ficado juntos até 1997, com o cantor Eric Benét em 2001 até 2005 e o ator Olivier Martinez em 2013 até 2016, com quem partilha um filho de 8 anos, Maceo. Ainda tem uma filha de 13 anos, Nahla, fruto de uma relação longa com o modelo Gabriel Aubry. Já Van Hunt nunca foi casado, mas tem um filho de 18 anos, de uma relação anterior.