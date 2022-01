A mensagem de Ano Novo do Presidente da Rádio e Televisão da China

A 1 de Janeiro de 2022, o Presidente da Rádio e Televisão Central da China (CCTV), Shen Haixiong, enviou uma mensagem de Ano Novo às audiências no estrangeiro, através da China Global Television Network (CGTN), da Rádio Internacional da China e da internet.

O teor dessa mensagem é o seguinte:

“Caros amigos.

Os primeiros raios de sol do Ano Novo estão a brilhar no mundo. O novo ano é também o Ano Lunar Chinês do Tigre. De Pequim, desejo-vos um auspicioso e vibrante Ano do Tigre!

Em 2021, o Partido Comunista da China (PCC) celebrou o seu centenário. De pouco mais de 50 membros há um século, para mais de 90 milhões de militantes actualmente, o PCC levou o seu povo a criar um milagre chinês que mudou o mundo.

Entrando numa nova era, sob o comando do Presidente Xi Jinping, este país de 1,4 mil milhões de pessoas construiu uma sociedade moderadamente próspera e resolveu historicamente o problema da pobreza absoluta que assolava a nação chinesa há milhares de anos.

Como registo fiel da grande era, ao longo de 2021 a Rádio e Televisão Central da China produziu um grande número de obras de alta qualidade, como "Ousar Ensinar o Sol e a Lua a Mudar o Céu", "Fugir à Pobreza" e "O Bem-estar do Povo", proporcionando uma rica história em imagens da luta do Partido Comunista da China e do povo chinês, e explicando à comunidade internacional os "genes intrínsecos" do centenário Partido Comunista da China.

Há um mês, por ocasião do 80º aniversário da Corporação Popular de Radiodifusão Chinesa [os serviços de radiodifusão da China para o exterior], o Presidente Xi Jinping enviou uma mensagem de congratulações à estação, encorajando-nos a contar activamente a história da China, a espalhar a voz da China, e a construir uma nova comunicação social internacional de primeira classe a nível mundial, com forte capacidade de inspirar, comunicar e influenciar. Continuaremos a trabalhar arduamente para este objectivo!

Os antigos sábios chineses diziam: 'Com dificuldades e sofrimento, o jade é feito de jade' – ou seja, 'as dificuldades e as adversidades geram a grandeza'. O mundo de hoje está perturbado pelos efeitos interligados de um século de mudanças e de epidemias, mas a nossa busca de paz, desenvolvimento e felicidade nunca pára.

Programas como 'A China em Histórias', 'A China nos Clássicos' e 'Concurso de Nomes Geográficos da China' documentam a longa e rica história do país, bem como a vida do seu povo. 'Parques Nacionais', 'Olimpíadas das Artes' e outros programas, refletem uma China bela e saudável. A transmissão ao vivo de uma palestra a bordo da Estação Espacial da China iluminou os sonhos de muitos jovens e adolescentes de conhecer o Universo. E a transmissão ao vivo de mais de 7.000 horas sobre a viagem de 16 elefantes do norte ao sul do país atraiu grande atenção do público de todo o mundo.

Reportar a verdade é uma regra básica para os profissionais dos media em todo o mundo. Em 2021 insistimos em utilizar a verdade para promover a justiça e a equidade.

Perante a falsa 'classificação global de combate à epidemia', organizámos três rondas de sondagens globais de opinião entre mais de 100 milhões de internautas de todo o Mundo, para esclarecer a verdade e distinguir o certo do errado.

No Afeganistão, os nossos repórteres revelaram as cenas do abuso da força e de assassinatos, constituindo uma importante fonte de informação para os media de todo o Mundo.

Continuaremos a defender o código profissional dos meios de comunicação responsáveis e a trabalhar em prol da busca da verdade e da sua divulgação!

Esperamos que nossos colegas ocidentais possam também valorizar a reputação dos media, fazendo com que a verdade substitua interesses políticos, a discriminação racial e o preconceito ideológico, a fim de estabelecer, em conjunto, um ambiente de opinião pública internacional objetivo, justo, positivo e saudável.

Montanhas e mares não podem separar os amigos com a mesma aspiração. Ao longo do último ano, o nosso 'círculo de amigos' foi-se ampliando cada vez mais. Trocámos mais de 600 mensagens e realizámos mais de 20 encontros ou videoconferências com colegas e amigos estrangeiros. Criamos conjuntamente um mecanismo de cooperação diversificado, abrangente e de igualdade e confiança mútua. Os intercâmbios francos serviram como ponte de confiança e as mensagens e cartas incentivaram-nos muito. Obrigado pela confiança!

Numa época em que tudo é possível, estamos a abraçar uma mudança mediática com a atitude de 'até os elefantes podem aprender a dançar na rua'.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizamos com sucesso a primeira transmissão ao vivo, a nível mundial, em ultra-alta definição de 4K de eventos olímpicos. O primeiro canal olímpico de ultra-alta definição do mundo, lançado há três meses, já atraiu um público de mais de 400 milhões de pessoas. Daqui a 30 dias, a chama olímpica será acesa mais uma vez em Pequim, durante o Festival da Primavera da China – Ano Novo Chinês – Ano do Tigre. Com o suporte de tecnologias de 5G, inteligência artificial e ultra-alta definição 4k/8k, iremos realizar transmissões directas a partir do comboio de alta velocidade entre Pequim e Zhangjiakou, sendo também a primeira do mundo.

Convidamos os nossos homólogos de todos os países para desfrutarem juntos e apresentarem ao mundo os extraordinários Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

O Ano do Tigre está a chegar, acompanhado pela Primavera. O tigre ruge a mil milhas e o vento abana os salgueiros verdes com a primavera. No novo ano, realizar-se-á o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, apresentando um projecto para o futuro da China. Com um espírito de excelência, meticulosidade e a busca da perfeição, iremos produzir programas de grande qualidade para apresentar à comunidade internacional a vitalidade da China na nova era a partir de múltiplas perspectivas e contribuir para a promoção de uma comunidade de futuro partilhado pela Humanidade.

Mais uma vez, os melhores votos para todos vós e para o Mundo!".