Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo, celebra o 119º aniversário no Japão

Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo, celebrou o seu 119º aniversário numa casa de repouso, em Fukuoka, Japão, e diz estar determinada a prolongar o recorde por mais um ano.

A japonesa, que se comunica por gestos, espera viver até os 120 anos, de acordo com seus familiares. Quando se tornou a pessoa mais velha do Japão comemorou com uma garrafa de Coca-Cola – a sua bebida preferida. Em 2019, quando tinha 116 anos de idade, Kane foi considerada a mulher mais velha do mundo pelo Guinness World Records.

Numa estimativa divulgada em setembro antes do Dia Anual do Respeito pelo Idoso, o ministério da Saúde japonês disse haver um recorde de 86.510 pessoas que tinham 100 ou mais anos, um aumento de 6.060 em relação ao ano anterior. As mulheres constituem a grande maioria dos centenários, sendo os homens responsáveis por pouco mais de 10.000, segundo os dados do ministério.

A esperança de vida no Japão também está num nível recorde, com 87,74 para as mulheres e 81,64 para os homens. O número de jovens, contudo, está a diminuir, no meio de tentativas falhadas de o governo japonês aumentar a baixa taxa de natalidade.