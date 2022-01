Presidente do Botsuana encontra-se em quarentena depois de testar positivo à covid-19

Botsuana e a África do Sul foram os primeiros países a detetar a nova variante Ómicron.





O Presidente do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, encontra-se em quarentena depois de testar positivo à covid-19, anunciaram esta segunda-feira as autoridades do país.

O diagnóstico foi confirmado depois de um "teste de rotina" realizado ao Presidente, segundo o secretariado de Comunicação do governo.

"O Presidente não tem sintomas e continuará a ser acompanhado de perto pelos seus médicos", acrescenta-se na declaração, que não especifica quando o teste positivo foi realizado.

Até à data, o Botsuana, país da África Austral, comunicou cerca de 219.000 casos de infeção do vírus e 2.444 mortes. O Botsuana e a África do Sul foram os primeiros países a detetar a nova variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2.