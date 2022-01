Mais um recorde. Covid-19 já tirou 19 mil vidas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde, divulgado esta segunda-feira, 10.554 novas infeções e 10 mortes. No total, desde o início da pandemia, o país soma um total acumulado de 1.434.570 infetados e 19.000 vítimas mortais - um novo marco. Internamentos continuam a escalar, como a matriz de risco permanece cada vez mais em altos números.

Lisboa e Vale do Tejo foi novamente a região com mais novos casos: 4.328. Segue-se o Norte com 4.025 infeções, o Centro com 925, o Algarve com 273 e o Alentejo com 216. No arquipélago da Madeira há 636 novas infeções e no dos Açores 151.

Das 10 mortes, três ocorreram em cada uma das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte, duas no Centro e uma na Madeira e nos Açores, respetivamente.

O número de internados continuou a crescer substancialmente, nas últimas 24 horas. Segundo os novos dados da DGS, há agora mais 86 pessoas internadas do que no último relatório. São agora 1.167 os doentes com o novo coronavírus internados e 147 internados em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um do que ontem.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados hoje. De acordo com o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 1.805,2 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - na passada sexta-feira era de 1182,7 - e de 1.817,3 quando analisado apenas o continente - estava nos 1188,4 na sexta-feira. Já o RT é de 1,43, tanto no território continental como no nacional. Em comparação aos dados de sexta-feira, os valores eram de 1,35 a nível nacional e 1,36 no continente.

Há atualmente 207.859 casos de covid-19 ativos, mais 4.537 relativamente à véspera, e ainda 6.007 pessoas que recuperaram, elevando o total para 1.207.711. As autoridades de saúde têm sob vigilância 181.237 contactos, mais 5.357 do que no último relatório.

